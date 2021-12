Panama Paper Leak Case: पनामा पेपर लीक मामले में बिग बी अमिताभ बच्चन के परिवार की मुश्किलें बढ़नेवाली हैं. इस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री और अमिताभ बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai) को प्रवर्तन निदेशालय, ED ने सम्मन भेजा है. पनामा पेपर लीक मामले में ED ने एश्वर्य राय को सम्मन जारी करते हुए उन्हें अब दिल्ली तलब किया है. बता दें कि ऐश्वर्या राय बच्चन को इससे पहले भी इस मामले में दो बार बुलाया गया था, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने नोटिस को स्थगित करने की गुजारिश की थी.Also Read - Happy Holi 2021: अमिताभ ने थ्रोबैक तस्वीर शेयर करके कहा 'रंग बरसे', Abhishek-Jaya साथ में आए नजर- See Picture

बता दें कि पनामा पेपर लीक मामले में बच्चन परिवार का नाम भी सामने आया था. तब प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इस मामले में मनी लॉड्रिंग का मामला भी दर्ज किया था. प्रवर्तन निदेशालय की HIU इस मामले की जांच कर रही है.

Enforcement Directorate summons Aishwarya Rai Bachchan in a case being investigated by the agency: Sources

(file photo) pic.twitter.com/7s2QPI7yjm

— ANI (@ANI) December 20, 2021