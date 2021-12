Panama Papers Leak: ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai Bachchan) से 2016 के ‘पनामा पेपर्स’ लीक (Panama Papers Leak) प्रकरण से जुड़े एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लगभग छह घंटे की पूछताछ की. आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों ने बताया कि अभिनेता अमिताभ बच्चन और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन की पुत्रवधू से पूछताछ ED द्वारा उनके पति अभिषेक बच्चन से पनामा पेपर्स’ लीक प्रकरण से जुड़े एक अन्य मामले में पूछताछ किए जाने के कुछ सप्ताह बाद हुई है. ED ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत ऐश्वर्या राय बच्चन का बयान दर्ज किया. पूर्व मिस वर्ल्ड मध्य दिल्ली में जाम नगर हाउस स्थित एजेंसी के कार्यालय से शाम सात बजे के बाद निकलीं. अधिकारियों ने बताया कि अभिनेत्री से करीब छह घंटे तक पूछताछ की गई. सूत्रों ने बताया कि अभिनेत्री ने मामले के संबंध में एजेंसी को कुछ दस्तावेज भी सौंपे.Also Read - दिल्ली में ED से सामने पेश हुईं Aishwarya Rai Bachchan, पनामा पेपर्स लीक से जुड़ा है मामला

मामला वर्ष 2016 में वाशिंगटन स्थित 'इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स' (ICIJ) द्वारा पनामा की कानूनी फर्म मोसैक फोंसेका के रिकॉर्ड की जांच से जुड़ा है, जिसे 'पनामा पेपर्स' नाम से जाना जाता है. इसमें विश्व के कई नेताओं और मशहूर हस्तियों के नाम सामने आए थे, जिन्होंने कथित तौर पर देश से बाहर की कंपनियों में विदेशों में पैसा जमा किया था. इनमें से कुछ के बारे में कहा गया है कि उनके पास वैध विदेशी खाते हैं. इस खुलासे में कर चोरी के मामलों को सामने लाया गया था.

#WATCH Delhi | Aishwarya Rai Bachchan leaves from Enforcement Directorate office. She was summoned by ED in connection with the Panama Papers case. pic.twitter.com/zqxJlR7iPT

— ANI (@ANI) December 20, 2021