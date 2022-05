Panchayat 2 Shooting Location: अमेजन प्राइम की वेबसीरीज पंचायत का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है और दर्शकों का दिल जीत रहा है. यह वेबसीरीज एक पंचायत सचिव की कहानी है और फुलैरा गांव पर आधारित है. इसके दूसरे भाग की कहानी ने हर उस पहलू को छूआ है जिसे आप और हम हर दिन देखते हैं. गांव की इस कहानी में हर किरदार ने अपने किरदार इस तरह से निभाया है मानो वो वहीं है और वहां कि दुनिया से ही आते हैं. पंचायत वेबसीरीज के दोनों सीजन में जो फुलैरा गांव दिखाया गया है, ऐसे में इन दिनों ये गांव जमकर चर्चा में बना हुआ है और फैंस लगातार इसे खोज रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोग फुलेरा गांव का जिक्र कर रहे हैं. यहीं नहीं कुछ यूजर्स ने मैप में भी इसे खोज निकाला है और उसे शेयर कर रहे हैं.Also Read - Panchayat 2 की 'रिंकी' बनी 'नेशनल क्रश', कभी इंस्टाग्राम पर कम फॉलोअर्स के चलते नहीं मिलते थे रोल

आपको जमकर हैरानी होगी लेकिन ये गांव यूपी के किसी भी छोटे गांव से नहीं आता है बल्कि 'पंचायत' की शूटिंग मध्य प्रदेश के सिहोर जिले के महोदिया गांव में हुई और इसे फुलेरा बताया गया है वह असल में महोदिया गांव है जो कि सिहोर से 9 किलोमीटर दूर है. ट्विटर पर एक यूजर ने गूगल मैप की एक तस्वीर शेयर की जिसमें 'पंचायत' के इसी गांव को दिखाया है, वहां एक मंदिर, पंचायत ऑफिस और एक छोटा सा पुल नजर आ रहा है

This is the village (23°12’11″N 76°59’52″E) where the #Amazon series #Panchayat was actually shot, Mahodiya Village, MP. 😂#PanchayatSeason2 pic.twitter.com/aMSugfq9wv

— G219_Lost (@in20im) May 22, 2022