एक्टर वरुण धवन-श्रद्धा कपूर की फिल्म ‘स्ट्रीट डांसर 3डी’ और कंगना रनौत-ऋचा चड्ढा की फिल्म ‘पंगा’ शुक्रवार को रिलीज हो गई है. हालांकि दोनों ही फिल्म का जॉनर अलग है. एक फिल्म यूथ को कनेक्ट करती है तो दूसरी फिल्म एक मां के सपनों की कहानी है. वरुण धवन-श्रद्धा कपूर की फिल्म स्ट्रीट डांसर 3D को भी दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. डांस की तारीफ हो रही है. वरुण धवन-श्रद्धा कपूर के लटके-झटके लोगों को पसंद आए हैं.

Panga VS Street Dancer 3D Box Office Prediction Day 1: वरुण-श्रद्धा की ‘स्ट्रीट डांसर 3डी’ से कंगना ने लिया पंगा, किसकी होगी ज्यादा कमाई?

Street Dancer 🔥

The best I’ve seen so far in 2020. Nora Fatehi is a full vibe. Babe is sooo hot & dances effortlessly!😍🔥 #StreetDancer — Rahama Sadau (@Rahma_sadau) January 23, 2020

फैंस को कंगना रनौत की फिल्म पंगा भी पसंद आ रही है. कंगना की नेचुरल एक्टिंग के लोग कायल हुए हैं. इसे कंगना के करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस कहा जा रहा है.

#PangaReview – Kangana Ranaut delivers her best performance in this sports drama! The other cast has done a fantastic job! Kudos to Ashwiny Iyer Tiwari for her brilliant direction! Overall an inspiring story that you will enjoy! #Panga Rating – ⭐⭐⭐ 1/2 — R_F_R 🎬 (@R_For_Reviews) January 23, 2020

No one dare question my love for the Queen of Bollywood!!

She is the Boldest in my WordCloud #PangaReview #Panga#KanganaRanaut https://t.co/dQdVS3DBqM — CARMEN 🍷🚬🃏🖤 (@ElfPrinceCarmen) January 24, 2020

After Observation of Many criticise and sites 4.8* From me for #PangaReview #Panga https://t.co/V6NLpUZGPX — Chankya (@Chankya_4_U) January 24, 2020

Bollywood is full of cowards. Very few in bollywood who put his/her strong Nationalist opinion without any fear and Kangana Ranaut is one of them👍 I strongly support her movies not only beacuse she always speaks fearlessly but also because she lives every character.#Panga pic.twitter.com/Y7bxrLIhyV — Vikas Thakur (@Raghuvanshi_VKS) January 23, 2020



ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने पंगा को साढ़े 3 स्टार दिए हैं.

बता दें, ‘स्ट्रीट डांसर 3डी’ 3000 स्क्रीन्स पर रिलीज हो रही है. तो वहीं ‘पंगा’ 1200-1500 की स्क्रीन्स पर रिलीज होगी.