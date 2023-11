Kadak Singh First Look: पंकज त्रिपाठी फिल्म 'कड़क सिंह' का एलान, घोटालों का करेंगे पर्दाफाश

Pankaj Tripathi Kadak Singh Movie Release: पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक हैं. उन्होंने अपने अभी तक के करियर में कई अलग-अलग किरदार निभाए हैं, जिन्होंने दर्शकों का दिल खुश हैं. हाल ही में सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म ‘ओह माय गॉड 2’ में अपनी शानदार अदाकारी का जलवा दिखाने वाले पंकज आने वाले समय में कई फिल्मों में नजर आने वाले हैं. वहीं, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता पंकज त्रिपाठी और जी5 के बीच यह तीसरा डायरेक्ट-टू-डिजिटल सहयोग होगा. ‘कड़क सिंह’ में पंकज त्रिपाठी के साथ संजना सांघी, जया अहसन, पार्वती थिरुवोथु, दिलीप शंकर, परेश पाहुजा और वरुण बुद्धदेव भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म इस साल के अंत में जी5 पर प्रीमियर के लिए तैयार है.

पंकज त्रिपाठी आए दिन अपने किसी ना किसी फिल्म की वजह से चर्चा में बने रहते हैं. ‘कड़क सिंह’ सीधे तौर पर ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर रिलीज होगी. जी5 ने गुरुवार को यह ऐलान किया. ‘पिंक’ और ‘लॉस्ट’ जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने ‘कड़क सिंह’ का निर्देशन किया है. इस फिल्म को एक आकर्षक थ्रिलर के रूप में पेश किया गया है. इस पोस्टर के कैप्शन में लिखा है ‘कहानियां कई लेकिन सच सिर्फ एक क्या कड़क सिंह झूठ की तलाश करने में सफल होगा’.

Kahaniyaan kayin par sach sirf ek. Will Kadak Singh be able to see through the lies?#KadakSingh, coming soon only on #ZEE5 @TripathiiPankaj @sanjanasanghi96 @parvatweets @JayaAhsan2 @pareshpahuja @aniruddhatony #DilipShankar @varunbuddhadev #MaheshRamanathan #ManishKalra pic.twitter.com/HxLZewJKmE

— पंकज त्रिपाठी (@TripathiiPankaj) November 9, 2023