सेंसर बोर्ड में प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी और सुनील शेट्टी समेत 18 दिग्गजों की एंट्री- सरकार ने जारी की नई लिस्ट

Censor Board New Team: सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सेंसर बोर्ड के नये सदस्यों का ऐलान किया है. IB मिनिस्ट्री के मुताबिक, नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और तीन साल तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी.

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सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और तीन साल या अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी.

Censor Board New Team: केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) का पुनर्गठन कर दिया गया है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 18 सदस्यों की नई सूची जारी की है. CBFC यानी सेंसर बोर्ड की नई सूची में बॉलीवुड के कई चर्चित कलाकारों के साथ फिल्म निर्माता, संगीतकार, लेखक और रंगमंच से जुड़े नाम भी शामिल हैं. अभिनेत्री प्रीति जिंटा, अभिनेता पंकज त्रिपाठी और सुनील शेट्टी के अलावा मशहूर फिल्मकार प्रियदर्शन और संगीतकार रिकी केज को भी नए बोर्ड में जगह दी गई है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बुधवार 16 सितंबर को इन नियुक्तियों की घोषणा की. मंत्रालय के मुताबिक, नई नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी और तीन साल तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी. इनमें से जो भी पहले होगा, उसके आधार पर नियुक्तियों की अवधि तय होगी.

नई टीम में कौन-कौन शामिल?

नए बोर्ड में अभिनेता मनोज जोशी, प्रोसेनजीत चटर्जी, पल्लवी जोशी, रूपाली गांगुली और निशिगंधा वाड भी शामिल हैं. इनके अलावा फिल्म निर्माता अभिषेक जैन और नीला माधब पांडा को भी बोर्ड का सदस्य बनाया गया है. निर्माता सुप्रिया यारलागड्डा भी नई सूची का हिस्सा हैं. गायक विनोद अनुपम, लेखक एवं कवि यतींद्र मिश्र, रंगमंच से जुड़े वामन केंद्रे और रमेश पतांगे को भी 18 सदस्यीय बोर्ड में शामिल किया गया है. नई सूची में कुल पांच महिला सदस्य हैं. बोर्ड में फिल्म और टेलीविजन के साथ-साथ संगीत, साहित्य और रंगमंच से जुड़े लोगों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है. इस तरह नई टीम में मनोरंजन और कला के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े अनुभवी चेहरों को शामिल किया गया है.

In exercise of the powers conferred under Cinematograph Act the Central Government has reconstituted the Central Board of Film Certification @shashidigital pic.twitter.com/cjY2lyhCIP — CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (@CBFC_Bharat) September 16, 2026

अध्यक्ष पद का नहीं हुआ ऐलान

मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, CBFC बोर्ड का पुनर्गठन सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 की धारा 3(1) और सिनेमैटोग्राफ (सर्टिफिकेशन) नियम, 2024 के नियम 3 के तहत किया गया है. CBFC भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन से पहले फिल्मों की जांच और प्रमाणन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार संस्था है. हालांकि, मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी में नए बोर्ड के सदस्यों के नाम तो बताए गए हैं, लेकिन अध्यक्ष के पद पर किसी नियुक्ति की घोषणा नहीं की गई है. साथ ही यह भी साफ नहीं किया गया है कि पिछली बोर्ड में शामिल किन सदस्यों को नए बोर्ड में बरकरार रखा गया है.

तत्काल प्रभाव जिम्मेदारियां संभालेगी नई टीम

नई नियुक्तियों के बाद CBFC में सिनेमा और मनोरंजन जगत के कई चर्चित चेहरों की मौजूदगी बढ़ गई है. अलग-अलग क्षेत्रों से आने वाले इन सदस्यों की भूमिका फिल्म प्रमाणन से जुड़े मामलों में बोर्ड के कामकाज का हिस्सा होगी. नई टीम के सदस्य तत्काल प्रभाव से अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे. CBFC आगे भी सिनेमैटोग्राफ अधिनियम और मौजूदा प्रमाणन नियमों के तहत फिल्मों के प्रमाणन की प्रक्रिया जारी रखेगा. अध्यक्ष पद को लेकर आगे कोई फैसला या नई जानकारी सामने आने पर मंत्रालय की ओर से इसकी अलग से घोषणा की जा सकती है.

सेंसर बोर्ड की नई टीम में कौन-कौन?