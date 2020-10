Also Read - 'बॉयकट मिर्जापुर 2' के ट्रेंड पर आया 'मुन्ना त्रिपाठी' का रिएक्शन, कहा-इनके लिए दुख हो रहा है!

View this post on Instagram

Also Read - Mirzapur 2 Trailer Out: कालीन भैया का भौकाल और गुड्डू पंडित का बदला, ऐसा है मिर्ज़ापुर का नया अध्याय

ये आज अचानक दिखा और आज हीं के दिन सोलह साल पहले मै और मृदुला (पत्नी ) मुंबई आए थे।शुक्रिया हिंदी सिनेमा उद्योग , मुंबई और आप सब । प्रेम ❤️🙏🏾। thanks @mansworldindia @yehhaimirzapur क़ालीन भईया, उर्फ़ समकालीन भईया।