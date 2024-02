Pankaj Udhas Death: अब कभी वापस नहीं आएंगे पंकज उधास, दुखी है हर कोई

Pankaj Udhas Death: दिल की आवाज़ जब दिल तक पहुंच जाती थी. कुछ इस तरह कही जाती थी. दिल छू जाती थी. ‘धीरे-धीरे’ बात करते थे शब्द. दिल की धड़कने बढ़ जाती थीं. आज ये मौन हो गई हैं हमेशा के लिए. लेकिन रुह तक हमेशा पहुंचती रहेंगी, वही हमेशा की तरह मखमली अंदाज में. हम बात कर रहे हैं मशहूर गज़ल सम्राट पंकज उधास की. जिन्होंने 26 फरवरी को हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनके निधन की खबर मिलते ही उनके फैंस दुखी हो गए. सोशल मीडिया पर यूजर्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

उनके निधन से फैंस काफी दुखी हैं. लोग उनके पॉपुलर गाने शेयर कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ओम शांति. हम आपको याद करेंगे. वहीं एक यूजर ने लिखा- पंकज भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक और गजल गायक थे.

एक यूजर ने लिखा- जब तक इस दुनिया में लोग प्यार करते रहेंगे, उनके गाने सालों तक चलते रहेंगे. भगवान पंकज की आत्मा को शांति दे. एक यूजर ने लिखा- पंकज के गाने दिल को छू लेने वाले थे. यह 90 के दशक के बच्चों के लिए जीवन भर याद रहेंगे. एक यूजर ने लिखा- चिट्ठी आई है से लेकर चांदी जैसा रंग है तेरी तक, पंकज अपने गानों की वजह से हमेशा सभी के दिमाग में रहेंगे.

