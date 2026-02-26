7 मिनट 18 सेकेंड का वो गाना....जिसे सुनकर रो पड़े थे राज कपूर, 40 साल बाद भी सुनकर आंखों में आ जाते हैं आंसू

बॉलीवुड का 7 मिनट 18 सेकेंड का एक गाना, जिसने राज कपूर तक को रोने पर मजबूर कर दिया. जानते हैं इस गाने की पूरी कहानी.

ऐसे तो बॉलीवुड में कई गाने आए हैं. कई सुपरहिट भी साबित हुए. लेकिन 7 मिनट 18 सेकेंड की इस गाने की बात ही कुछ और है. 40 साल भी सुनने पर ये गाना आंखों में आंसू ले आता है. हिंदी सिनेमा में कुछ ऐसी रचनाएं रही हैं जो वक्त के गणित में नहीं फिट बैठती हैं. ये रचनाएं नदी की धारा की तरह हैं जो बहती रहती है. अनवरत. समय इन्हें बांध नहीं सकता. ऐसी ही एक अमर गज़ल है-‘चिट्ठी आई है’, जिसे आवाज़ दी थी Pankaj Udhas ने. इस गाने में इतना दर्द था जिसने दिल को चीर कर रख दिया था.

फिल्म नाम का गाना

ये गाना ‘चिट्ठी आई है’, जो 1986 में रिलीज हुई फिल्म ‘नाम’ का है. इस गाने के पीछे का किस्सा बड़ा ही दिलचस्प है. शुरुआत में पंकज उधास को फिल्म के लिए इस गजल को गाने में कोई खास रुचि नहीं थी. उनको लगता था कि यह गाना उनके लिए कोई बड़ा बदलाव नहीं लाएगा, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था.

7 मिनट 18 सेकेंड का इतिहास

फिल्म Naam में शामिल यह गाना करीब 7 मिनट 18 सेकेंड लंबा था. जब ये गाना बजा, तो लंबाई नहीं, उसका दर्द लोगों को जकड़ ले गया.

गाना सुनकर रो पड़े थे राजकपूर 

जब यह गाना राज कपूर के पास गया और उन्होंने इसे पंकज उधास से गाने की इच्छा जाहिर की, तो पंकज ने जब इस गाने को गाया, तो वह भावुक हो उठे और उनकी आंखें नम हो गईं. उन्होंने कहा कि इस गाने में जो भाव और एहसास है, वह किसी और के लिए गाना नामुमकिन है. राज कपूर की यह प्रतिक्रिया पंकज उधास के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई.

गज़ल के जादूगर
पंकज उधास के करियर को ‘चिट्ठी आई है’ ने नया उछाल दिया. इस गाने के बाद पंकज को फिल्मों और गजल के मंचों में लगातार अवसर मिलने लगे. लोग उन्हें सिर्फ फिल्मों के गायक के रूप में नहीं बल्कि गजल के जादूगर के रूप में भी जानने लगे. उनकी गजल में प्यार, रोमांस और जज्बातों की मिठास होती थी.

पंकज उधास को कई पुरस्कार मिले

पंकज उधास को उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार मिले. 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2025 में उन्हें पद्मभूषण से नवाजा गया. उनके गानों और गजल के लिए उन्हें देश-विदेश में ख्याति मिली.

उनका निधन 26 फरवरी 2024 को मुंबई में हुआ, लेकिन उनकी आवाज और गज़लें आज भी लोगों के दिलों में बरकरार हैं.

