Pankaj Udhas Death: मशहूर गजल सम्राट पंकज उधास का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को निधन हो गया. पंकज उधास (Pankaj Udhas) ने 72 साल की उम्र में आखिरी सांस लीं. पंकज उधास की बेटी नायाब उधास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर मशहूर गजल गायक के निधन की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पंकज उधास लंबे समय से बीमार थे. पंकज उधास को ‘नाम’ फिल्म के उनके गाने ‘चिट्ठी आई है…’ से काफी ख्याति मिली है. उनके कई गाने लोगों की जुबान पर हमेशा रहते हैं.

Veteran Ghazal singer Pankaj Udhas passes away due to a prolonged illness, confirms his family. pic.twitter.com/4iIwZhsscK

— ANI (@ANI) February 26, 2024