Ajay Devgn Panorama Music Ganpati Song Release: पूरे साल में यह एक ऐसा समय है जब हम अपने पसंदीदा और मोदक से बेहद प्रेम करने वाले देवता गणपति बाप्पा की पूजा अर्चना करते हैं. ऐसे में गणपति बप्पा की इस पूजा अर्चना को पूरे उत्साह और धूमधाम से मनाने के लिए पैनोरामा म्यूज़िक (Panorama Music) भक्तों लिए इस साल का भक्ति से भरपूर गाना गणपति राजा (Ganpati Raja) लेकर आए हैं.

इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपने दशको के अनुभव के साथ, कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक ने पैनोरामा म्यूजिक नामक लेबल की स्थापना की, जिसे बॉलीवुड के सुपरस्टार अजय देवगन (Ajay Devgn) द्वारा लॉन्च किया गया था. इस म्यूज़िक लेबल का नेतृत्व राजेश मेनन कर रहे हैं. भारत के इस नए म्यूज़िक लेबल ने गणेशोत्सव के अवसर पर अपना पहला इंडिपेंडेंट सॉन्ग गणपति राजा रिलीज़ किया. इस गाने को सुखविंदर सिंह और अंब्रेश श्रॉफ ने स्वरबद्ध किया है.

Presenting the first single by @PanoramaMusic_, ‘Ganpati Raja’ voiced by the ever amazing @Sukhwindermusic. Watch the full video at https://t.co/p31AGPJZas#PanoramaMusic #GanpatiRaja #SongOutNow

@KumarMangat pic.twitter.com/m5t6t9SyUR

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) September 9, 2021