भारत में सबसे उच्च स्तर की फिल्में बनाने के बाद, पैनोरामा स्टूडियोज और दिल राजू ने एक साथ आने का फैसला किया है। वे एक दूसरे की फिल्मों का वितरण उन क्षेत्रों में करेंगे जहा दोनों की ही अच्छी नेटवर्क है। जहां मुंबई स्थित पैनोरामा स्टूडियोज ने सुपरस्टार्स के साथ ओमकारा, स्पेशल 26, द्रिशम और रेड जैसे बड़े बजट की फिल्में की हैं, वहीं हैदराबाद स्थित दिल राजू प्रोडक्शंस की फिल्मों में आर्या, भद्रा, बोमरिल्लु, बृंदावनम, मिस्टर परफेक्ट, येवडू और डीजे का नाम शामिल है। श्री दिल राजू द्वारा निर्मित और अधिग्रहित फिल्मों को इन दो बैनरों के पर्यायवाची उत्तर भारतीय (उड़ीसा सहित) बाजारों में रिलीज़ करेंगे और दक्षिण भारतीय बाजार के लिए पैनोरामा स्टूडियोज फिल्म्स रिलीज़ करेंगी।

फ़िल्म निर्माण में दशकों के अनुभव के साथ दोनों ही बैनर ने एक साथ मिलकर निर्देशक वेणु श्रीराम की फिल्म वकील साब (जो पिंक का तेलुगू रीमेक है )उसे इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार हैं। दिल राजू प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित एक बड़ी बजट की फिल्म, वकील साब में पवन कल्याण, श्रुति हासन, अंजलि, निवेथा थॉमस, अनन्या नगला और प्रकाश राज नज़र आयेंगे। दूसरी फिल्म का नाम है वाइल्ड डॉग जो एक तेलुगू भाषीय एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे अशिषर सोलोमन ने लिखा और डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में नागार्जुन अक्कीनेनी, दिया मिर्जा और सय्यमी खेर अहम भूमिका में नज़र आए थे।



पैनोरामा स्टूडियोज के संस्थापक और निर्माता, कुमार मंगत पाठक कहते हैं, “पैनोरामा स्टूडियोज ने मनोरंजन को व्यापक बनाने के लिए खुद को समर्पित किया है। हमें बेहद खुशी है कि हम दिल राजू के साथ उन फिल्मों के वितरण के लिए एक साथ आ रहे हैं जिनका देशव्यापी प्रभाव होना सुनिश्चि है।”

श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस और दिल राजू प्रोडक्शंस के संस्थापक और निर्माता, दिल राजू कहते हैं, ” जिस प्रकार के उच्च सिनेमा में हम विश्वास करते हैं उस प्रकार की सिनेमा को लोकप्रिय करना तभी मुमकिन है जब हम उसे मजबूत वितरण मशीनरी के माध्यम से वितरित करेंगे। मुझे वास्तव में खुशी है कि हम एक ऐसे बैनर के साथ काम करनेवाले हैं जिन्होंने वितरण के क्षेत्र में प्रगति लाई है।”