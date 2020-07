दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह ने आत्महत्या की थी या उनका मर्डर हुआ था ये गुत्थी अभी तक सुलझ नहीं सकी है. इस मामले में मुंबई पुलिस तीन मनोचिकित्सकों और एक मनोवैज्ञानिक के बयान दर्ज कर चुकी है. फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े डायरेक्टर और सुशांत के दोस्तों से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है. एक्टर के निधन को एक महीने से ज्यादा हो चुका है लेकिन उनके फैंस इस सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं. वे बस किसी भी तरह ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनके साथ उस रात हुआ क्या था? Also Read - शर्टलेस मिलिंद सोमन ने अपने शरीर को पत्तों से ढका, फैंस बोले- कियारा आडवाणी को कॉपी कर रहे हो?

इसी बीच पैरानॉर्मल एक्सपर्ट स्टीव हफ (Paranormal Expert Steve Huff) के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. उनका दावा है कि सुशांत के फैंस की के आग्रह पर उन्होंने एक्टर की आत्मा से बात करने की कोशिश की है. यू ट्यूब में उनके कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. (हालांकि इंडिया डॉट कॉम ऐसे किसी भी वीडियो की पुष्टि नहीं करता है)

इस वीडियो में हफ सवाल करते सुनाई देते हैं कि ‘R u in the light?’ जिसके जवाब में सुशांत कहते हैं ‘Steve I m getting light’. इस वीडियो को अभी तक लाखों लोग देख चुके हैं. स्टीव ने दावा किया कि सुशांत ने कहा कि वो जहां हैं बहुत अच्छे हैं और उनके पास एंजेल की तरह पंख है। स्टीव बताते हैं कि सुशांत के साथ एक और शख्स भी है.स्टीव हफ पिछले 10 सालों से इस विषय पर रिसर्च कर रहे हैं. इससे पहले अगस्त 2018 में इन्होंने मशहूर पॉप गायक माइकल जैक्सन की आत्मा से बात करने का दावा किया था.

हालांकि कई डॉक्टर्स का कहना है कि हफ का सुशांत की आत्मा से बात करने वाला दावा चौंकाने वाला है. इस वैज्ञानिक युग में बहुत सारी कहानियां है बहुत सारी कल्पनाएं हैं लेकिन इस सब पर अध्ययन किया जा रहा है. इस दुनिया में अब लोग आगे बढ़ रहे हैं.