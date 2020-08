बिग बॉस की पूर्व प्रतियोगी माहिरा शर्मा और पारस छाबड़ा एक म्यूजिक वीडियो के लिए साथ आए हैं. माहिरा ने इसे लेकर कहा है कि इसमें वे सभी चीजें हैं जो उनके प्रशंसकों को लोकप्रिय शो बिग बॉस के सीजन 13 में पसंद आईं थीं. रमन गोयल द्वारा गये गए इस गाने ‘रिंग’ के वीडियो में माहिरा और पारस नजर आ रहे हैं. इस जोड़ी को फैंस द्वारा पाहिरा नाम से जाना जाता है. Also Read - कोरोना काल में 'हमेशा के लिए लॉक' हुए ये सेलिब्रिटीज, प्यार करने वालों को कौन रोक पाया है?

माहिरा ने बताया, "हम 'बिग बॉस' का अहसास देना चाहते थे और दिखाना चाहते थे कि हम अभिनय के बिना, वास्तविकता में कैसे हैं. लोगों ने जिस मस्ती और प्यार को पसंद किया, हमने उस सबको इस म्यूजिक वीडियो में डाला है."

इस विवादास्पद शो में एक साथ भाग लेने के अलावा ये दोनों कलाकार और भी म्यूजिक वीडियो में साथ काम कर चुके हैं. माहिरा कहती हैं कि पारस के साथ काम करना हमेशा आरामदायक होता है.

Releasing today at 9am on youtube… do watch it @MahiraSharma_ #parasarmy #pahira #mahirans pic.twitter.com/KPB6g49rfo

— Paras Chhabra (@paras_chhabra) August 9, 2020