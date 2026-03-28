धुरंधर पर क्या बोल गए उरी के 'अजीत डोभाल' परेश रावल? सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मजेदार पोस्ट

Paresh Rawal Reaction On Dhurandhar: इन दिनों सोशल मीडिया पर उरी में अजीत डोभाल के किरदार निभाने वाले परेश रावल और धुरंधर में इसी तरह के रोल में नजर आए आर. माधवन को लेकर फैंस के बीच तुलना चल रही है. सोशल मीडिया पर अब एक्टर ने इसको लेकर अपना रिएक्शन दिया है.

Published date india.com Published: March 28, 2026 4:20 PM IST
email india.com By Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
Paresh Rawal Reaction On Dhurandhar
Paresh Rawal Reaction On Dhurandhar

Paresh Rawal Reaction On Dhurandhar: आदित्य धर की फिल्म “धुरंधर” और उसका अगला पार्ट “धुरंधर: द रिवेंज” इन दिनों खूब चर्चा में हैं. दोनों फिल्मों ने कमाई के मामले में शानदार रिकॉर्ड बनाया है और दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की कहानी, एक्शन और किरदारों की वजह से लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. खास बात ये है कि अब इसकी तुलना उनकी पहले की सुपरहिट फिल्म Uri: The Surgical Strike से भी की जा रही है. सोशल मीडिया पर फैंस लगातार इन फिल्मों के किरदारों और एक्टिंग को लेकर बात कर रहे हैं. इसी बीच एक मजेदार चर्चा शुरू हुई, जिसने सबका ध्यान खींच लिया.

परेश रावल का मजेदार जवाब हुआ वायरल

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर एक यूजर ने “उरी” में परेश रावल के रोल की तुलना “धुरंधर” में आर. माधवन के किरदार से की.यूजर ने उरी की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि उन्हें फिल्म में परेश रावल का रोल काफी पसंद आया, बस फर्क ये था कि फिल्म में उन्हें स्मोक करते नहीं दिखाया गया. इस पर परेश रावल ने बहुत हल्के अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने मजाक करते हुए कहा कि “स्मोक नहीं किया, लेकिन फोन जरूर तोड़े.” उनका ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और लोगों को काफी पसंद आया.

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किसी ने सराहा, किसी ने तुलना की

जैसे ही Paresh Rawal का जवाब सामने आया, फैंस ने भी अपने-अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए. कुछ लोगों ने उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की और कहा कि उन्होंने “उरी” में शानदार काम किया था. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे रोल करना किसी सम्मान से कम नहीं है. वहीं कुछ लोगों ने R. Madhavan के काम को भी सराहा और कहा कि उन्होंने “धुरंधर” में बेहतर परफॉर्म किया. इस तरह सोशल मीडिया पर दोनों एक्टर्स के बीच तुलना की बहस शुरू हो गई, लेकिन माहौल काफी हल्का और मजेदार बना रहा.

आर. माधवन के सीन पर भी हुआ विवाद

इसी बीच “धुरंधर” में आर माधवन के एक सीन को लेकर भी चर्चा हुई. कुछ लोगों ने उनके स्मोकिंग सीन पर सवाल उठाए और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करने लगे. इसके बाद माधवन को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी. उन्होंने एक वीडियो में बताया कि उस सीन को शूट करते समय खास ध्यान रखा गया था. उन्होंने कहा कि डायरेक्टर आदित्य धर ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया था कि सीन में किसी भी तरह से धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे. इसलिए शूटिंग के दौरान स्मोकिंग को सही तरीके से दिखाया गया और कोई गलत मैसेज न जाए, इसका ध्यान रखा गया.

 धुरंधर की टीम का साफ संदेश

फिल्म से जुड़ी एक और बात सामने आई जब रणवीर सिंह के किरदार को लेकर भी सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुईं. कुछ लोगों ने दावा किया कि उनके किरदार को गलत तरीके से दिखाया गया है, लेकिन बाद में साफ किया गया कि ये तस्वीरें असली नहीं थीं और एआई की मदद से बनाई गई थीं. फिल्म की टीम ने साफ कहा कि वे सभी धर्मों और समुदायों का पूरा सम्मान करते हैं और किसी की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं है. फिलहाल “धुरंधर 2” सिनेमाघरों में चल रही है और दर्शकों को एंटरटेन कर रही है. फिल्म की सफलता और इसके आसपास हो रही चर्चाएं इसे और भी ज्यादा पॉपुलर बना रही हैं.

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Rishabh Kumar

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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां ... और पढ़ें

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