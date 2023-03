Pradeep Sarkar Death: डायरेक्टर प्रदीप सरकार का निधन, 'मर्दानी' और 'परिणीता' से जीता था दिल

Filmmaker Pradeep Sarkar Death: फिल्म निर्माता प्रदीप सरकार का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है. 24 मार्च को सुबह 3.30 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है. खबरों के मुताबिक, वे डायलेसिस पर थे. उनका पोटेशियम लेवल बहुत तेजी से गिरा, जिसके बाद प्रदीप सरकार को देर रात अस्पताल ले जाया गया. मगर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. लोकप्रिय फिल्म निर्माता प्रदीप सरकार को परिणीता, लगा चुनरी में दाग, मर्दानी और हेलीकॉप्टर ईला जैसी हिट फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है. रिपोर्ट्स की मानें तो प्रदीप सरकार डायलिसिस पर थे और उनका पोटैशियम लेवल काफी गिर गया था, जिसके बाद अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में आज उनका निधन हो गया.

फिल्म मेकर हंसल मेहता और नीतू चंद्रा ने ‘परिणीता’ के निर्देशक के निधन की पुष्टि की है. फिल्म मेकर हंसल मेहता ने ट्वीट कर लिखा- प्रदीप सरकार दादा RIP. वहीं आज शाम 4 बजे सांताक्रूज के एक श्मशान घाट में अंतिम संस्कार की व्यवस्था की गई है. प्रदीप ने परिणीता, हेलीकॉप्टर ईला और मर्दानी सहित कई फिल्मों का डायरेक्शन किया था. रिपोर्ट्स की मानें प्रदीप का पोटेशियम लेवल कम हो गया था. इसके बाद वो डाइलिसिस पर थे. हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद भी डॉक्टर्स उन्हें बचा नहीं पाए.

एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने डायरेक्टर के निधन की खबर को कंफर्म किया है. उन्होंने ट्वीट कर ये दुखद खबर बताई. एक्ट्रेस ने लिखा ‘हमारे प्यारे डायरेक्टर दादा अब नहीं रहे. मैंने अपना करियर उनके साथ शुरू किया था. उनका टैलेंट गजब का था. उनकी फिल्में लार्जर देन लाइफ होती थीं. उन्हें बहुत याद किया जाएगा’. इसके साथ ही एक्टर डायरेक्टर के निधन से सेलेब्स शॉक्ड हैं. मनोज बाजपेयी, हंसल मेहता ने उनकी आत्मा को शांति मिलने की दुआ की है.