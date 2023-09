Parineeti Raghav Video : शादी के बाद पहली बार पब्लिकली सामने आए परिणीति और राघव, दिल्ली के लिए हुए रवाना

बॉलीवुड एक्‍ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढ़ा (Raghav Chadha) ने आखिकार शादी के बंधन में बंध गए हैं. राघव और परिणीति ने 24 सितंबर को यहां लीला पैलेस में करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में शाम करीब साढ़े चार बजे फेरे लिए. शादी में अन्य मेहमानों में सानिया मिर्जा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरभजन सिंह जैसे नाम शामिल थे. शादी संपन्न होने के बाद अब परिणीति और राघव उदयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं. शादी के पहली बार उनकी पब्लिकली फोटो और वीडियो सामने आई है. एक वीडियो में न्यूली मैरिड कपल को बोट से बाहर आते देखा जा सकता है, वहीं दूसरे वीडियो में परिणीति-राघव को एयरपोर्ट के अंदर एंट्री लेते देखा जा सकता है.

#WATCH | Actor Parineeti Chopra and AAP leader Raghav Chadha make first public appearance after their wedding in Udaipur, Rajasthan. pic.twitter.com/dkHNdyzjUW

— ANI (@ANI) September 25, 2023