Parineeti-Raghav in Delhi : राघव चड्ढा के नाम का सिंदूर-मंगलसूत्र पहने दिल्ली पहुंची परिणीति चोपड़ा, विमान में चेंज की ड्रेस?

Parineeti-Raghav Wedding : एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और राजनेता-सांसद राघव चड्ढा उदयपुर में अपनी शादी संपन्न करने के बाद सोमवार को राजधानी दिल्ली पहुंचे. एयरपोर्ट पर राघव और परिणीति (Parineeti Abd Raghav ) का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में पैपराजी और फैन मौजूद थे. न्यूली मैरिड कपल ने भी लोगों को निराश ना करते हुए फोटो के लिए एक साथ पोज दिया. सामने आए फोटो और वीडियो में देखा जा सकता है कि परिणीति चोपड़ा पीले रंग के सूट-सलवार में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने राघव चड्ढा के नाम का मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र भी पहना हुआ है. अपनी पत्नी परिणीति के साथ राघव चड्ढा भी प्रिंटेड शेरवानी में बेहद हैंडसम नजर आ रहे हैं. उन्होंने परिणीति को अपनी बाहों में लेते हुए पैपराजी को पोज दिया.

हालांकि एयरपोर्ट पर परिणीति और राघव का नया लुक देखने को मिला, क्योंकि जब उन्होंने उदयपुर से उड़ान भरी थी तो कपल ने कुछ और ही कपड़े पहने थे. दिल्ली पहुंचते ही राघव-परिणीति नए कपड़ों में नजर आए. इस पर कई सोशल मीडिया यूजर्स ने हैरानी जताते हुआ आशंका जताई कि उन्होंने प्लेन में कपड़े बदल लिए होंगे. कई अन्य ने कहा कि एयरपोर्ट पर राघव-परिणीति ने कपड़े चेंज किए होंगे. दिल्ली पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से राघव-परिणीति का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, कपल को कई लोगों ने शादी की शुभकामनाएं भी दीं. शादी में शामिल होने के लिए उदयपुर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ‘शादीशुदी जीवन की शुभकामनाएं’. सीएम केजरीवाल ने इंस्टाग्राम पर राघव-परिणीति की शादी की फोटो भी शेयर की है.

#WATCH | Newlywed couple AAP MP Raghav Chadha and actor Parineeti Chopra arrive in Delhi.

Raghav Chadha says, “Thank you so much…” pic.twitter.com/aSsd3xGPNY

— ANI (@ANI) September 25, 2023