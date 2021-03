Parineeti Chopra appeals to Zomato to find out the truth on delivery boy case also offer to help: सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहती हुई दिख रही है कि उसके साथ जोमेटो इंडिया (Zomato India) के डिलीवरी ब्वॉय (Delivery Boy) ने गलत व्यवहार किया और उसे चोट पहुंचाई है. हालांकि अब इस केस में नया मोड़ आ गया है और लोग लड़की को गलत बता रहे हैं. Also Read - Ali Zafar पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली Meesha Shafi को 3 साल की जेल, अब एक्ट्रेस ने कही ये बात

दरअसल डिलीवरी ब्वॉय (Delivery Boy) कामराज का कहना है कि उसने खुद को बचाया और गलती से महिला का हाथ खुद उसकी नाक पर लग गया जिसके चलते उसकी नाक से खून बहने लगा था. अब इस पूरे मामले में अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने इस केस पर खुलकर अपनी राय रखी है. परिणीति (Parineeti Chopra) ने जोमेटो इंडिया (Zomato India) से इस पूरे मामले की ठीक से जांच करने की अपील की है. साथ ही कहा कि वह इस मामले में जोमेटो इंडिया (Zomato India) की मदद करने के लिए भी तैयार हैं. Also Read - रणबीर और मनोज के बाद अब 'Gully Boy' के एक्टर Sidhant Chaturvedi को हुआ कोरोना, घर में हुए क्वारंटीन

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने अपने ट्वीट में लिखा: “जोमैटो इंडिया (Zomato India) कृपया सत्य की खोज करें और सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करें… यदि शख्स निर्दोष है (और मेरा मानना है कि वह है), कृपया हमारी मदद करें महिला को दंडित करने में. यह अमानवीय, शर्मनाक और दिल दहला देने वाला है .. कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे मदद कर सकती हूं. #ZomatoDeliveryGuy.” Also Read - Vaani Kapoor Hot Photos: 'वॉर' एक्ट्रेस Vaani Kapoor की शॉर्ट ड्रेस ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, देखें एक्ट्रेस का Hot अंदाज

Zomato India – PLEASE find and publicly report the truth.. If the gentleman is innocent (and I believe he is), PLEASE help us penalise the woman in question. This is inhuman, shameful and heartbreaking .. Please let me know how I can help.. #ZomatoDeliveryGuy @zomato @zomatoin

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) March 14, 2021