मुंबई: बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति (Parineeti Chopra) हरियाणा के ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ कैंपेन का चेहरा अब नहीं रहीं. नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर उनके द्वारा किए गए पिछले कुछ ट्वीट्स को इस निर्णय की वजह बताया जा रहा है. अभिनेत्री ने 17 दिसंबर को ट्वीट कर कहा था, “जब भी एक नागरिक अपना विरोध करना चाहेगा और यह सब होगा तो सीएए को भूलो, हमें चाहिए कि ऐसा बिल पास करे, जिसमें हम देश को आगे से लोकतांत्रिक ना बता पाएं! अपनी बात कहने के लिए मासूम लोगों को मारना बर्बता है.”

आमिर खान की बेटी इरा को सताने लगी ठंड, तस्वीर शेयर कर दिया ये कैप्शन

इंडिया टाइम्स डॉट कॉम के अनुसार, बॉलीवुड अदाकारा परिणीति हरियाणा सरकार के ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ कैंपेन का चहरा थीं, जिन्हें अब हटा दिया गया है. हालांकि, अभी तक इस समाचार की पुष्टि नहीं हो पाई है. संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम (कानून) बन चुका है. इसके माध्यम से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों हिंदु, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी.

If this is what’s gonna happen everytime a citizen expresses their view, forget #CAB, we should pass a bill and not call our country a democracy anymore! Beating up innocent human beings for speaking their mind? BARBARIC.

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) December 17, 2019