Parineeti Chopra Oops Moment Photo Viral: बॉलीवुड हसीनाएं अपने फैशन के लिए अक्सर ख़बरों में रहती हैं. बी टाउन एक्ट्रेस को स्टाइल और वार्डरॉब के चलते कभी कभार शर्मिंदा भी होना पड़ता है. साल 2011 में आई फिल्म लेडिज वर्सेज रिक्की बहल से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) भी हुस्न और फैशन के मामले में आगे रहती हैं. अपनी अदाकारी और अपनी अदाओं से लोगों को मदहोश करने वाली परिणीति चोपड़ा ने एक बार ऐसी ड्रेस पहन ली थी जिसकी वजह से उन्हें पब्लिक प्लेस में ऊप्स मोमेंट (Parineeti Chopra Oops Moment) का शिकार होना पड़ा. परिणीति यूं तो फैशन गोल सेट करती हैं मगर उन्हें भी अपनी ड्रेस की वजह से शर्मिंदा होना पड़ा है.

दरअसल परिणीति एक बार रेड कलर की वन पीस पहनकर इवेंट में आई थीं. उनकी ये ड्रेस इस कदर टाइट थी कि उन्हें इस वजह से ऊप्स मोमेंट झेलना पड़ा. एक्ट्रेस की ये ड्रेस इतनी ज्यादा टाइट थी कि इवेंट के बीच में ही उसकी सिलाई उधड़ने लगी और सब कुछ कैमरे में कैद हो गया. एक्ट्रेस की सबके सामने ऊप्स मोमेंट का शिकार होना पड़ा था. हालांकि परिणीति ने बहुत समझदारी से इस मोमेंट से खुद को निकाल लिया था. उन्हें जैसे ही यह पता चला की उनके ड्रेस की बैक साइड की सिलाई उधड़ रही है वो वहां से चली गईं.



सोशल मीडिया पर इस दौरान की कई तस्वीरें वायरल हैं. लोग अक्सर ऐसे मौकों पर बॉलीवुड अदाकाराओं को सही ढंग से कपड़े पहनने की नसीहत देते हैं. परिणीति के अलावा भी कई एक्ट्रेसेस ऊप्स मोमेंट का शिकार हो चुकी हैं. बता दें कि ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ (The Girl On The Train), ‘सानिया’ (sania), ‘संदीप और पिंकी फरार’ (Sandeep Aur Pinky Faraar) जैसी फिल्मों में इस साल परिणीति नज़र आई हैं.