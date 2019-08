अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा स्टारर हॉलीवुड फिल्म ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ के हिन्दी रीमेक में काम कर रही हैं. मूवी का फर्स्ट लुक आउट हो गया है. फ‍िल्‍म समीक्षक तरण आदर्श ने परिणीति का लुक शेयर किया है जिसमें एक्ट्रेस के माथे पर एक बड़ा सा घाव दिखाई दे रहा है. आंखों में डर. और चेहरे पर मिट्टी लगी है. इस लुक को देखकर लगा रहा है जैसे परिणीति किसी चीज से बेहद डरी हुई है. इस फिल्म की शूटिंग कुछ वक्त पहले लंदन में हुई है.

Parineeti Chopra’s first look from the #Hindi remake of #TheGirlOnTheTrain… The film – not titled yet – is being filmed in #UK… Costars Aditi Rao Hydari, Kirti Kulhari and Avinash Tiwary… Directed by Ribhu Dasgupta… Produced by Reliance Entertainment. pic.twitter.com/nKuzMRWRhG

