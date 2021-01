नई दिल्ली: साल 2011 में आई फिल्म लेडिज वर्सेज रिक्की बहल से अपने अभिनय करियर की शुरुआत करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने लोगों से मदद की मांग की है क्योंकि एक गाना उनके दिमाग में बैठ तो गया है, लेकिन उन्हें उस गाने का नाम याद नहीं आ रहा है. परिणीति ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक ऑडियो क्लिप को शेयर किया है, जिसमें वह गाने की धुन को गुनगुनाती हुई नजर आ रही हैं. इस क्लिप के साथ उन्होंने लिखा है, “मदद कीजिए! यह गाना मेरे दिमाग में बैठ गया है, लेकिन यह गाना है कौन सा. बस इतना पता है कि एक फीमेल सिंगर हैं, बिल्कुल नया गाना है और धुन सुकून पहुंचाने वाली है.” Also Read - The Girl On The Train: नशे में धुत्त नज़र आई परिणीति चोपड़ा, रिलीज हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला टीज़र

View this post on Instagram A post shared by Parineeti Chopra (@parineetichopra)

परिणीति फिल्म ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ का भी हिस्सा हैं. यह इसी नाम से बनी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म का आधिकारिक हिंदी रुपांतरण है, जो साल 2005 में जारी पाउला हॉकिन्स के उपन्यास पर आधारित है. परिणीति को फिल्म ‘एनिमल’ में भी रणबीर कपूर के साथ देखा जाएगा, जो संदीप रेड्डी वंगा के निर्देशन में बन रही है.