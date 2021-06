Parineeti Chopra Sizzles in Black Bikini in latest photo from Turkey: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) इन दिनों तुर्की में छुट्टियां मना रही हैं और वहां से वो एक से बढ़कर एक कमाल की फोटो शेयर करती रहती हैं. परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने अपने सोशल मीडिया पर एक कमाल की फोटो शेयर की है जिसमें वो बेहद हॉट और सेक्सी लग रही हैं. यह तस्वीर एक बीच की है और परिणीति काले रंग की टू-पीस बिकिनी में तट पर रेत में बैठी हुई हैं औऱ देखते ही देखते ये तस्वीर वायरल हो जाएगी. Also Read - Dabboo Ratnani के लिए टॉपलेस हुई Parineeti Chopra, बोल्ड लुक ने पार की सारी हदें- See Photos

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने अपनी बिकिनी फोटो के साथ मज़ेदार कैप्शन लिखा है- 'यह फोटो खिंचवाने से पहले मैं प्राणायाम कर रही थी. ओके, यह झूठ है'. वहीं, बहन प्रियंका चोपड़ा (Priyanak Chopra) ने परिणीति (Parineeti Chopra) की इस फोटो पर लिखा 'मुझे बहुत जलन हो रही है'.

परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) ने तुर्की के बीच पर बैठी हुई नजर आ रही हैं और उन्होंने ब्लैक बिकिनी पहनी है जिसमें उनकी फिट बॉडी देखकर फैंस इम्प्रेस हो गए हैं. बताते चलें कि, हाल ही में परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) फिल्म ‘साइना’ में नजर आई थीं. इसके साथ ही एक्ट्रेस संदीप और पिंकी फ़रार में भी नजर आई थी.