'राजनेता से कभी शादी नहीं करुंगी', परिणीति चोपड़ा का पुराना इंटरव्यू वायरल- Video

Parineeti Chopra Old Video: परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी शादी को लेकर जमकर चर्चा में बनी हुई हैं और हर किसी की नजरें उनकी निजी जिंदगी पर जाकर टिक गई है. इसी बीच में परिणीति चोपड़ा का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कभी किसी नेता से शादी नहीं करेंगी. असल में लोग इस वीडियो को और भी ज्यादा इसलिए वायरल कर रहे हैं क्योंकि इन दिनों राजनेता राघव चड्डा संग उनकी कुछ तस्वीरें औऱ वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं. दोनों को अब अक्सर साथ में देखा जाता है. ऐसे में मीडिया में आए दिन किसी ना किसी तरह की अफवाहें उड़ रहही हैं. इस बीच परिणीति चोपड़ा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल जिसमें वह यह कहती नजर आ रही हैं कि वह अपनी जिंदगी में कभी किसी राजनेता से शादी नहीं करेंगी.

फरीदून शहरयार ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर परिणीति चोपड़ा का एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें परिणीति चोपड़ा का इंटरव्यू लेते हुए वो नजर आ रहे हैं. वीडियो में परिणीति चोपड़ा अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ फरीदून शहरयार के सवालों का जवाब देती दिखाई दे रही हैं. उनके रैपिड फायर राउंड में परिणीति चोपड़ा यह कहती हुई नजर आ रही हैं कि वह अपनी जिंदगी में कभी किसी राजनेता से शादी नहीं करेंगी. इस वीडियो में उन्होंने अपने आइडियल पार्टनर के बारे में भी बताया है.