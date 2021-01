Parineeti Chopra starrer film The Girl On The Train teaser released will stream on Netflix on February 26 watch video- परिणीति चोपड़ा स्टारर फिल्म ‘द गर्ल ऑन द ट्रेन’ का टीज़र रिलीज हो गया है. वीडियो में कोई डायलॉग नहीं है. नेटफ्लिक्स पर आने वाली यह फिल्म सस्पेंस से भरी हुई है. परिणीति के माथे पर एक बड़ा सा घाव दिखाई दे रहा है. आंखों में डर. और चेहरे पर मिट्टी लगी है. इस लुक को देखकर लगा रहा है जैसे परिणीति किसी चीज से बेहद डरी हुई है. Also Read - Aashram 2:‘बाबा’ के साथ इंटीमेट होने के बाद अब और नशीली हो गई त्रिधा चौधरी, तरबूज के रस से टपक रहा नशा

नशे में धुत्त परिणीति किसी से डरकर बेतहाशा भाग रही है. बता दें, यह फिल्म पाउला हॉकिंस के बेस्टसेलर नोबेल पर आधारित हैं. इसमें एक तलाकशुदा महिला की कहानी बताई गई है. Also Read - No Means No: प्रीति जिंटा ने इंडो पोलिश फिल्म ‘नो मीन्‍स नो’ के लिए कही ये बात, देखिए तस्वीरें...

View this post on Instagram A post shared by Parineeti Chopra (@parineetichopra)

इस फिल्‍म में एक्‍ट्रेस कृति कुल्‍हारी भी नजर आएंगी जो एक ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की भूमिका में दिखाई देंगी.