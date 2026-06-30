महाकाल के दरबार में पहुंचीं परिणीति चोपड़ा, पति राघव चड्ढा संग की भस्म आरती, सिर पर पल्लू रखे दिखीं अभिनेत्री

बॉलीवुड अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में है. इस बार वजह कोई फिल्म, राजनीति या पब्लिक इवेंट नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक यात्रा है. दोनों मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए और पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया. मंगलवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट की, जिसमें वह अपने पति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन करती दिख रही हैं.
वीडियो में परिणीति पिंक कलर की साड़ी में नजर आ रही हैं. पूजा के दौरान उन्होंने अपने सिर को पल्लू रखा हुआ है. वहीं राघव चड्ढा भी ट्रेडिशनल आउटफिट में दिखाई दिए. दोनों मंदिर में भगवान शिव के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए दिखे. उन्होंने विधि-विधान के साथ आरती भी की.
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इस वीडियो के साथ परिणीति ने कैप्शन लिखा, ”मैंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान एक शांत सुबह में शिव स्तुति ‘नमामि शमिशम’ को रिकॉर्ड करने का फैसला किया था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसे इतना प्यार मिलेगा. यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि यह आपकी सुबह की प्लेलिस्ट में शामिल हो गई है, ठीक वैसे ही जैसे यह सालों से हमारे परिवार की आध्यात्मिक दिनचर्या का हिस्सा रही है.”
उनके इस पोस्ट के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उनकी तारीफ कर रहे हैं.
बता दें कि अपने पोस्ट में उन्होंने जिस शिव स्तुति ‘नमामि शमिशम’ का जिक्र किया है, उसे हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया था. इसको गीत को लेकर परिणीति ने बताया था कि यह गीत उनकी जिंदगी का एक भावुक अध्याय की याद बन गया है. जब भी वह इस गीत को सुनती हैं, तो उन्हें अपनी गर्भावस्था का सुंदर समय याद आता है.
अब अगर इस कपल की लव स्टोरी की बात करें, तो परिणीति और राघव की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती. दोनों की पहली मुलाकात लंदन में एक अवॉर्ड फंक्शन के दौरान हुई थी, जहां दोनों को अलग-अलग क्षेत्रों में सम्मान मिला था. शुरुआत में यह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात थी, जिसमें राघव ने उन्हें ब्रेकफास्ट मीटिंग पर आने के लिए कहा. यहीं से दोनों के बीच एक अलग ही केमिस्ट्री बनने लगी. दोनों अक्सर एक-दूसरे से मिलने लगे. फिल्म ‘चमकीला’ की शूटिंग के लिए जब परिणीति पंजाब में थीं, तो राघव उनसे मिलने वहां पहुंचे थे.
दोनों ने जल्द ही अपना रिश्ता सार्वजनिक किया और मई 2023 में सगाई कर ली. इसके बाद 24 सितंबर 2023 को दोनों ने राजस्थान के उदयपुर में शाही अंदाज में शादी की, जिसमें बॉलीवुड और राजनीति जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं.
(इनपुट एजेंसी)
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