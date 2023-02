No Parking में कार खड़ी करना 'शहजादा' को पड़ा महंगा, भारी चालान भरकर आए कार्तिक आर्यन

Kartik Aaryan Car : बॉलीवुड स्टार कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म शहजादा को लेकर प्रमोशन और प्रार्थनाओं में व्यस्त हैं. प्रार्थना इसलिए, क्योंकि हाल ही में कार्तिक आर्यन अपनी फिल्म की सफलता के लिए गणपति बप्पा से आशीर्वाद लेने मुंबई कि सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे थे. यहां उन्होंने बप्पा के सामने अपनी अरदास तो रखी, लेकिन घर पहुंचते ही ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उन्हें एक बड़ा झटका भी लगा. सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे कार्तिक आर्यन ने अपनी कार नो-पार्किंग जोन में खड़ी कर दी थी, जिसके लिए उन पर अब ट्रैफिक पुलिस ने भारी फाइन लगाया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने नो-पार्किंग जोन में खड़ी एक कार का चालान काटा. जब कार के मालिक का पता लगाया तो ये बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन की लग्जरी गाड़ी Lamborghini Urus निकली. हालांकि गाड़ी कार्तिक आर्यन नहीं बल्की उनका ड्राइवर चला रहा था, जिसने मंदिर पहुंचने के बाद गाड़ी को नो-पार्किंग जोन में खड़ा कर दिया. बप्पा के द्वार पहुंचे कार्तिक आर्यन की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें उन्हें सफेद कुर्ता सेट और गले में नारंगी कपड़ा डाले देखा गया.