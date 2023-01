Pathaan Day 5: 'पठान' की ताबड़तोड़ कमाई जारी, पांचवे दिन 500 करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा

Pathaan: बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की फिल्म ‘पठान’ का क्रेज कम होता नजर नहीं आ रहा है. रिलीज वाले दिन से ही शाहरुख खान स्टारर फिल्म छप्परफाड़ कमाई कर रही है. बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाने वाली फिल्म ‘पठान’ रोज नए रिकॉर्ड सेट कर रही है. फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी लीड रोल में हैं. ‘किंग खान’ की फिल्म का क्रेज ऐसा है कि ‘पठान’ वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर रोजाना 100 करोड़ की कमाई कर रही है. पाचवें दिन यानी रविवार को ‘पठान’ धुआंधार कलेक्शन किया और 500 करोड़ रुपये का आकंड़ा पार कर लिया.

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के ट्वीट के मुताबिक घरेलू बॉक्स ऑफिस पर ‘पठान’ ने लगभग 70 करोड़ का कलेक्शन किया, साथ ही दुनियाभर की कमाई को मिला लें तो ये 100 करोड़ रुपये से भी कहीं अधिक होता है. रमेश बाला के अनुसार रविवार का फायदा फिल्म को मिला. पठान का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 5वें दिन 550 करोड़ के पार पहुंच सकता है. ‘पठान’ द्वारा सिर्फ 5 दिन में 550 करोड़ रुपये की कमाई करना अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है. बॉक्स ऑफिस के नंबर्स ने साबित कर दिया है कि शाहरुख खान ही बॉलीवुड के रियल बादशाह हैं.