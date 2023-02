Pathaan Collection Day 10: 'पठान' ने 'दंगल' को दी मात, बनी बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

Pathaan Collection Day 10 : शाहरुख खान को बॉलीवुड का ‘किंग खान’ यूं ही नहीं कहा जाता. 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई उनकी फिल्म ‘पठान’ को 10 दिन हो गए हैं, फिर भी शाहरुख का जलवा बरकरार है. कमाई के मामले में ‘पठान’ ने कई बड़े कलाकारों की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है. इतना ही नहीं ‘पठान’ ने आमिर खान की ‘दंगल’ को रिप्लेस कर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई है. यह पहली बार है कि SRK स्टारर फिल्म ने कमाई के मामले में बॉलीवुड में टॉप किया है.

आमिर खान की ब्लॉक बस्टर फिल्म ‘दंगल’ को मात देने में किसी भी बॉलीवुड फिल्म को सात साल लग गए, लेकिन ये काम शाहरुख ही करेंगे, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है. शाहरुख खान का स्टारडम ही उनकी ‘बादशाहत’ का प्रतीक है. सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी ‘पठान’ ने 10 दिनों के भीतर ये मुकाम हासिल किया है. अपने दूसरे शुक्रवार के कलेक्शन (करीब 15 करोड़ रुपये) के बाद दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म ने कुल 379.18 की नेट कमाई कर ली है.