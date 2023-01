Pathaan Day 6 : थिएटर्स में पठान-पठान की ही गूंज, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 600 करोड़ के पार

Pathaan Day 6 Collection : शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म ‘पठान’ बॉक्स ऑफिस पर लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है. शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी हिट में से एक ‘पठान’ (Pathaan) के छठे दिन यानी सोमवार का कलेक्शन भी सामने आ गया है. ‘पठान’ में डिंपल कपाड़िया, आशुतोष राणा भी मुख्य भूमिका में हैं. बीते दिनों फिल्म की स्टारकास्ट ने एक इवेंट में ‘पठान’ की सक्सेस और इसके सीक्वल के बारे में भी बात की. ‘पठान’ की कमाई की बात करें तो हिंदी बेल्ट में फिल्म में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

रविवार के मुकाबले सोमवार को फिल्म के कलेक्शन में भारी गिरावट देखने को मिली जिसकी उम्मीद पहले ही लगाई गई थी. रविवार को विकेंड पर दर्शकों ने खचा-खच थिएटर्स में फिल्म का मजा उठाया. वहीं सोमवार को काम के चलते दर्शक थिएटर नहीं पहुंच सके. सोमवार को ‘पठान’ हिंदी बेल्ट में करीब 25 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 का आकंड़ा पार करने में शाहरुख खान की फिल्म को बहुत कम समय लगा. ट्रेड एनालिस्ट ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक दुनियाभर में फिल्म ने 600 करोड़ रुपये कमाए हैं.