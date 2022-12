वाह! दुनिया के 'पठान' बने शाहरुख खान, टॉप 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स में शामिल होने वाले इकलौते इंडियन एक्टर

Shahrukh Khan : बॉलीवुड किंग शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म ‘पठान’ के प्रमोशन में बिजी हैं, इस बीच उन्हें अपनी फिल्म के एक गाने को लेकर भी विरोध का सामना करना पड़ता है. ‘पठान’ में शाहरुख खान के साथ एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी मुख्य भूमिका में हैं. ‘बेशर्म रंग’ गाने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर रोड तक जारी विरोध प्रदर्शन के बावजूद शाहरुख खान के स्टारडम में कोई कमी नहीं आई है. करीब 4 साल तक बड़े पर्दे से दूर रहने वाले शाहरुख आज भी दुनिया के टॉप 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स में शामिल हैं.

हाल ही में एम्पायर मैगजीन द्वारा दुनिया के 50 ग्रेटेस्ट एक्टर्स की लिस्ट जारी की गई, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े, सबसे यादगार नाम शामिल हैं जैसे कि मार्लन ब्रैंडो, टॉम हैंक्स और केट विंसलेट. इनमें शामिल होने वाले शाहरुख भारत के इकलौते अभिनेता हैं. एम्पायर मैगजीन ने शाहरुख खान का नाम इस लिस्ट में शामिल करने के पीछे उनकी पॉपुलैरिटी, स्टारडम और फिल्मों में कई दशकों के करियर का हवाला दिया है. बता दें कि शाहरुख खान ने करण जौहर की ‘कुछ कुछ होता है’, संजय लीला भंसाली की ‘देवदास’, आशुतोष गोवारिकर की ‘स्वदेस’और करण जौहर की ‘माई नेम इज खान’ जैसी फिल्मों में अपने किरदार से सबको काफी प्रभावित किया था.