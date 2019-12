नई दिल्ली: अनन्या पांडे, कार्तिक आर्यन और भूमि पेडनेकर की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘पति पत्नी और वो’ रिलीज हो चुकी है. इस फिल्म को दर्शकों की ओर से काफी प्यार मिल रहा है. यह फिल्म कार्तिक आर्यन की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन गई है. कार्तिक आर्यन की इस फिल्म ने पहले ही दिन कमाई के मामले में अर्जुन कपूर की फिल्म ‘पानीपत’ को पीछे छोड़ दिया. ‘पति पत्नी और वो’ की पहले दिन की कमाई की बात की जाए तो, फिल्म ने पहले दिन 8.5 से 9 करोड़ रुपए की कमाई की. साथ ही इस फिल्म को क्रिटिक्स से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला.

#OneWordReview…#PatiPatniAurWoh: WINNER.

Rating: ⭐️⭐️⭐️½

Thoroughly entertaining contemporary adaptation of BR Chopra’s classic… Well penned, well executed, well enacted [Kartik Aaryan, Bhumi, Ananya, Aparshakti, all in terrific form]… Recommended! #PatiPatniAurWohReview pic.twitter.com/voojytuQk2

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 4, 2019