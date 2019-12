View this post on Instagram

#PatiPatniAurWoh has a solid weekend… Day-wise growth – despite division of screen space [#Panipat] – is a plus and should ensure strong biz on weekdays… #KartikAaryan’s biggest 3-day opener… Fri 9.10 cr, Sat 12.33 cr, Sun 14.51 cr. Total: ₹ 35.94 cr. #India biz. #KartikAaryan versus #KartikAaryan… *Opening Weekend* biz… 2019: #PatiPatniAurWoh ₹ 35.94 cr 2019: #LukaChuppi ₹ 32.13 cr 2018: #SonuKeTituKiSweety ₹ 26.57 cr 2015: #PyaarKaPunchnama2 ₹ 22.75 cr 2011: #PyaarKaPunchnama ₹ 3.25 cr #India biz. #taranadarsh