Paurashpur Ekta Kapoor Erotic Web Series Poulomi Das perform hot and bold scene see Sensuous Photos and viral video- एकता कपूर की इरोटिक वेब सीरीज (Erotic Web Series) Paurashpur का लोगों को बेसब्री से इंतजार है. ये वेब सीरीज जल्द ही ऑल्ट बालाजी (Alt Balaji) और जी5 (Zee5) पर रिलीज होने वाली है. फिल्म में बोल्ड सीन की भरमार है. शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde) के अलावा पोलोमी दास ने भी बोल्ड सीन देकर पौरषपुर में सारी हदें पार की हैं. पोलोमी ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे सेट पर मिलिंद सोमन का इंतजार करती रहती थीं.

मिलिंद को लेकर पोलोमी काफी पेशेनेट थीं. मिलिंद की हॉटनेस पर फिदा एक्ट्रेस ने बताया मैं उन्हें देखने के लिए तरसती थी और मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिलेगा ये मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है. उनका अपना चार्म है. वे अपने को-एक्टर्स को इतना कम्फर्टेबल बना देते हैं कि काम करने का मजा दोगुना हो जाता है. बता दें, इस वेब सीरीज में पोलोमी ने हॉट सीन तो दिए ही हैं यही नहीं सोशल मीडिया पर बोल्ड और टॉपलेस तस्वीरों से सनसनी भी मचाई है.



बता दें कि पौरषपुर में पोलोमी ने एक अहम भूमिका निभाई है. पौरषपुर (Paurashpur) में शिल्पा शिंदे, अन्नू कपूर, मिलिंद सोमन के अलावा भानू के रूप में साहिल सलाथिया, वीर सिंह के रूप में शहीर शेख, काला के रूप में पोलोमी दास, प्रिंस आदित्य के रूप में अनंतविजय जोशी नजर आएंगे.