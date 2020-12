Paurashpur Web Series Stream on Zee 5 Today Ekta Kapoor Most Erotic full of adult Scene- ऑल्ट बालाजी (Alt Balaji) और जी5 (Zee5) पर मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज ‘पौरुषपुर’ आज रिलीज होने वाली है. इस सीरीज में बोल्ड और कामुक सीन की भरमार है. फिल्म में Annu Kapoor बोल्ड अवतार में हैं. हालांकि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद इस बात को माना है कि ये किरदार निभाने से पहले उन्होंने दस बार सोचा. क्योंकि इस तरह का बी ग्रेड की तरह दिखने वाला रोल उनके लिए जितना चैलेंजिंग था उतना ही उन्हें डर था कि कहीं इसके बाद उनकी छवि खराब न हो जाए. Also Read - क्या 'कपिल शर्मा शो' में फिर कॉमेडी का तड़का लगाएंगी सुगंधा मिश्रा? जानें क्या है प्लानिंग

इस सीरीज में कुल मिलाकर 7 एपिसोड हैं. Paurashpur की कहानी की बात करें तो इसमें कहानी के नाम पर सेक्स को अलग अलग तरीके से दिखाने के विजुअल हैं इसके आलावा कुछ और नहीं. अगर आप एडल्ट सीन देखने के शौकीन हैं तो भी आपको निराशा हाथ लगेगी क्योंकि बोल्ड सीन को भी ठीक से शूट नहीं किया गया है.



यह सीरीज महाराजा Maharaja Bhadrapratap की लापता होने वाली रानियों की कहनी है. राजा भद्रप्रताप सिंह का कैरेक्टर Annu Kapoor ने निभाया है. यह एक ऐसा राजा है जो महिलाओं को वस्तु समझता है. वह सेक्स की चाहत में कई महिलाओं से शादी करता है.

थर्ड जेंडर की भूमिका निभा रहे मिलिंद ने कहा, “मुझे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण काल्पनिक पात्रों पर काम करना पसंद है, क्योंकि यह मुझे हर बार एक नई दुनिया का पता लगाने की अनुमति देता है.” इन अभिनेताओं के अलावा भानू के रूप में साहिल सलाथिया, वीर सिंह के रूप में शहीर शेख, काला के रूप में पोलोमी दास, प्रिंस आदित्य के रूप में अनंतविजय जोशी नजर आएंगे. यह वेब सीरीज 30 दिसंबर को zee5 पर रिलीज होगी.