Ekta Kapoor Most Erotic Web Series Paurushapura Stream on Zee 5– ऑल्ट बालाजी (Alt Balaji) और जी5 (Zee5) पर स्ट्रीम होने वाली मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'पौरुषपुर' में बोल्ड और कामुक सीन की भरमार है. दरअसल ये एक ओरिजन पीरियड ड्रामा है. शिल्पा शिंदे (Shilpa Shinde), अन्नू कपूर (Annu Kapoor) और मिलिंद सोमन (Milind Soman) जैसे कलाकारों की पर्दे पर एक अलग छवि पेश करने वाली इस सीरीज का लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

जैसा की सदियों से होता आया है इसमें भी एक राजा का अपनी रानियों को सेक्स करने की मात्र एक वस्तु समझा गया है. राजा भद्रप्रताप सिंह के किरदार में अनुकपूर हैं जो रानियों को भोग की वस्तु समझते हैं और अपनी वासना की तृप्ति के लिए कई शादियां कर लेते हैं. रानी मीरावती (Shilpa Shinde) की भूमिका निभाने वाली शिल्पा पुरुष-प्रधान कानूनों को चुनौती देती हैं, जहां महिलाओं को कमतर आंका जाता है.

थर्ड जेंडर की भूमिका निभा रहे मिलिंद ने कहा, “मुझे दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण काल्पनिक पात्रों पर काम करना पसंद है, क्योंकि यह मुझे हर बार एक नई दुनिया का पता लगाने की अनुमति देता है.”इन अभिनेताओं के अलावा भानू के रूप में साहिल सलाथिया, वीर सिंह के रूप में शहीर शेख, काला के रूप में पोलोमी दास, प्रिंस आदित्य के रूप में अनंतविजय जोशी नजर आएंगे. शचींद्र वत्स द्वारा निर्देशित इस शो को 29 दिसंबर को केवल ऑल्ट बालाजी और जी5 पर जारी किया जाएगा.