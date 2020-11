बिग बॉस के घर में आज वीकेंड का वार है जिसमें सलमान सबकी ना केवल क्लास लगाते हैं बल्कि घर से बाहर करने के लिए आते हैं. शनिवार और रविवार को शो के होस्ट सलमान खान घरवालों की क्लास लगाते हैं और घर में किसी की एंट्री या बेघर होने की खबर भी सुनाते हैं. इतना ही नहीं इस बार खबर है कि सलमान फाइनल का भी ऐलान करके जाएंगे जिसे सुनकर सदस्य हैरान हो जाएंगे. Also Read - BB 14: सलमान ने दिया घरवालों को सरप्राइज अगले हफ्ते होगा शो का फिनाले, बचेंगे सिर्फ 4 कंटेस्‍टेंट!

माना जा रहा है कि इस बार कंटेस्टेंट पवित्रा पूनिया की घर से बाहर जाने की टिकट कट सकती है. वहीं शो में पहेल ही पूनिया कह चुकी हैं कि जब वो घर से बेघर हो जाएंगे तो वो सबसे ज्यादा एजाज को मिस करेंगी. एजाज से बात कर रही हैं। साथ ही पवित्रा कहती हैं कि अगर वो घर से बाहर जाती हैं तो उन्हें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा. बातों बातों में एक्ट्रेस ने कहा कि अगर वो घर से बेघर होती हैं तो वो घर में सिर्फ एक शख्स को मिस करेंगी और वो है एजाज खान. Also Read - BB 14: बिग बॉस की रेटिंग और शो के एक्सटेंशन पर अली-जैस्मिन का ऑडियो क्लिप Leak, सुनकर हो जाएंगे हैरान

एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉटबॉय की खबर के मुताबिक, वोटों की कमी के चलते पवित्रा पुनिया का इस बार शो से सफर खत्म हो जाएगा. बीते एपिसोड में पवित्रा को भी इस बात को लेकर टेंशन में नजर आई थीं कि कहीं वह इस हफ्ते घर से बेघर ना हो जाएं. Also Read - Bigg Boss 14 Preview: अभिनव ने छोड़ा पत्नी रूबीना का साथ, जैस्मिन संग झगड़ा बना वजह

#Exclusive and Yes Its #Confirmed#As we Revealed Last Night#PavitraPunia is Eliminated from The House

Retweet if Happy

— The Khabri (@TheRealKhabri) November 28, 2020