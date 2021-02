Pavitra Rishta 2.0 Will Make A Comeback Soon On OTT: एक बार फिर आप ‘पवित्र रिश्ता’ (Pavitra Rishta) को नए रुप में देख सकते हैं. जी हां जल्द ही एकता कपूर का मशहूर शो की वापसी होने वाली है, हालांकि इस बार ये शो टीवी पर नहीं ब्लकि ओटीटी (OTT) पर आएगा और नए ट्विस्ट के साथ आप इसका आनंद ले सकते हैं. खास बात ये है कि शो का हिस्सा अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) बनेंगी जिन्होंने पहले शो में मुख्य किरदार अर्चना में देखा गया था. Also Read - क्या सुशांत को भूलकर अंकिता लोखंडे ने रचाई विक्की के नाम की मेहंदी, बनने वाली हैं दुल्हन? Photos Viral

अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) को जी टीवी के लोकप्रिय शो 'पवित्र रिश्ता' (Pavitra Rishta) से पहचान मिली. साल 2009 में ये शुरू हुआ ये शो 2014 तक ऑनएयर रहा था. इस शो के मुख्य किरदार मानव-अर्चना हर घर का हिस्सा बन गए थे. दोनों की जोड़ी और केमेस्ट्री को खूब पसंद किया जा रहा है. लेकिन अब खबरे हैं कि शो एक बार फिर से वापसी को तैयार है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शो की प्रोड्यूसर एकता कपूर (Ekta Kapoor) ने हाल ही में घोषणा की है कि वह जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पवित्रा रिश्त सीजन 2 लेकर आ रही हैं. खास बात है कि इसके लिए अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने हामी भर दी है. शो के डॉयरेक्टर कुशाल झवेरी (kushal jhaveri) ने बताया कि जल्द ही पवित्रा रिश्ता का दूसरा सीज़न शुरु हो रहा है. और इसका प्रीमियर OTT प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा.

अंकिता (Ankita Lokhande) के अपोजिट कौन शो में नजर आएगा इस पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है. अब ये देखने वाली बात होगी, सुशांत (Sushant Singh Rajput) कि जगह किसी के लिए भी लेना आसान नहीं है. सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) ने शो को एक अलग पहचान दिलाई थी और उनके किरदार को खूब पसंद किया था.