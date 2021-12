Bhojpuri Star Pawan Singh and Khesari Lal Yadav Net Worth 2021, Income, Fees, House, Cars Collection: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री अक्सर सुर्ख़ियों में रहती है. भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव (Khesari lal yadav) और पावरस्टार पवन सिंह (Pawan Singh) के बीच इन दिनों विवाद चल रहा है. सोशल मीडिया पर दोनों स्टार्स के बीच ज़ुबानी जंग छिड़ी हुई है. पवन सिंह और खेसारी लाल यादव (Pawan Singh Vs Khesari Lal Yadav) दोनों भोजपुरी इंडस्ट्री के पहचान माने जाते हैं. दोनों के गाने और फिल्मों पर जनता बेहद प्यार लुटाती है. पवन सिंह और खेसारी आए दिन अपने म्यूजिक वीडियोज और फिल्मों के कारण सुर्ख़ियों में बने रहते हैं. भोजपुरी सिनेमा जगत में इन दोनों हस्तियों ने खूब नाम और पैसा कमाया है. आज हम आपको पवन सिंह और खेसारी लाल दोनों की संपत्ति (Pawan Singh and Khesari Lal Yadav Lifestyle) के बारे में बताएंगे जिससे आपको यह अंदाज़ा होगा कि कौन कितना रईस है.Also Read - Khesari Lal Yadav खेलते हैं करोड़ों में...कुल संपत्ति होश उड़ा देगी, जानें Net Worth, Income, Fees, House, Cars...

पवन सिंह की कुल संपत्ति (Pawan Singh Net Worth 2021)

सबसे पहले शुरू करते है पवन सिंह से. साल 2007 में ‘लॉलीपॉप’ गाने से देश-विदेश में फेमस होने वाले पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार माने जाते हैं. आज पवन सिंह एक रॉयल लाइफस्टाइल जीते हैं. filmik.in की एक रिपोर्ट के मुताबिक पवन सिंह आज करीब 4.8 से 5 मिलियन डॉलर (30-32 करोड़ रूपये) की संपत्ति के मालिक हैं. पवन सिंह (Pawan Singh Fees) एक फिल्म के लिए 40 से 50 लाख रुपये चार्ज करते हैं. इसके साथ ही वो हर गाने के लिए 3 से 4 लाख रुपए की फीस लेते हैं.

पवन सिंह का घर और कार कलेक्शन (Pawan Singh House and Cars Collection)

पवन सिंह के पास मुंबई, लोखंडवाला में एक 4 BHK फ्लैट मौजूद है. इसके अलावा उनके पास बिहार के आरा जिले में भी एक आलीशान घर मौजूद है. पवन सिंह को लग्जरी गाड़ियों का भी खूब शौक है. उनके पास 78 लाख की मर्सिडीज बेंज GLE 250d, 25 लाख की फॉरच्यूनर और 14 लाख की Mahindra Scorpio जैसी गाड़ियाँ मौजूद है.

खेसारी लाल यादव की कुल संपत्ति (Khesari Lal Yadav Net Worth 2021)

भोजपुरी फिल्मों में हिट मशीन कहे जाने वाले अभिनेता खेसारी लाल यादव भी रईसी में आगे हैं. filmik.in की रिपोर्ट के मुताबिक खेसारी लाल यादव 12 से 15 करोड़ रूपये की संपत्ति के मालिक हैं. खेसारी (Khesari Lal Yadav Fees) एक फिल्म के लिए करीब 50 से 60 लाख रुपये चार्ज करते हैं और एक गाने के लिए 2 से 3 लाख रुपए बतौर फीस लेते हैं.

खेसारी लाल यादव का घर और कार कलेक्शन (Khesari Lal Yadav House and Cars Collection)

खेसारी लाल यादव भी राजाओं वाली ज़िंदगी जीते हैं. उनके पास पटना में एक आलीशान घर है. इसके अलावा मुंबई में भी खेसारी लाल यादव एक फ्लैट के मालिक हैं जिसकी कीमत लाखों में है. खेसारी को भी महंगी गाड़ियों का खूब शौक है. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके पास 30 लाख वाली Toyota Fortuner है. इसके अलावा उनके पास बीएमडब्ल्यू, लैंड रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी कई लग्जरी गाड़ियां मौजूद हैं.