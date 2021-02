Pawan Singh Bhojpuri Holi Song Lahangwa Las Las Karta With Neelam Giri Viral On Social Media: भोजपुरी के अभिनेता और सिंगर पवन सिंह (Pawan Singh) भी अपना होली वाला गाना लेकर आ गए हैं. पवन सिंह (Pawan Singh) का गोली गाना ‘लहंगवा लस-लस करता’ (Lahangwa Las Las Karta) आते ही सुपरहिट हो गया है. इस विडियो सॉन्ग में पवन सिंह (Pawan Singh) और अभिनेत्री नीलम गिरी (Neelam Giri) की जोड़ी देखने को मिल रही है और दोनों एक दूसरे के साथ कमाल के लग रहे हैं. Also Read - रिलीज से पहली ही रवि किशन-पवन सिंह की इस फिल्म ने की करोड़ों की कमाई, रच डाला इतिहास

गाने के वीडियो में दोनों रंग के साथ होली खेलते और डांस करते नजर आ रहे हैं. इस गाने के लिरिक्स अरुण बिहारी ने लिखे हैं और म्यूजिक छोटे बाबा ने दिया है. इस गाने को आप यहां देख सकते हैं. पवन सिंह (Pawan Singh) और नीलम गिरी के इस धमाकेदार गाने को कुछ ही समय में लाखों व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने को लोग बेहद मन से सुन रहे हैं.

Also Read - Valentine's Day 2021: Arshad Warsi से Sanjay Dutt तक, Valentine Day पर शादी के बंधन में बंधे थे ये सितारे

वीडियो में आप देखेंगे कि होली के रंग में रंगे पवन सिंह, नीलम को रंग लगाते हुए उनके साथ रोमांस भी कर रहे हैं. दोनों के बीच की केमिस्ट्री फैंस को काफी पसंद आ रही है. फैंस के लिए होली से पहले इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा गाना मिल गया है. इस गाने को अभी तक 17 लाख से ज्यादा ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. Also Read - Varun Dhawan की शर्टलेस फोटो देखकर आपका भी धड़क जाएगा दिल, सोशल मीडिया पर फैंस हुए दिवाने