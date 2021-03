Pawan Singh and Tridha Chaudhury New Holi Song Babuni Tere Rang Mein: प्रकाश झा द्वारा निर्देशित वेब सीरीज ‘आश्रम’ (Aashram) में बबिता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस त्रिधा चौधरी (Tridha Choudhury) और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह (Bhojpuri Actor Pawan Singh) इस बार होली सॉन्ग के लिए एक साथ आए हैं. इस होली बॉलीवुड की मशहूर संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान (Salim Sulaiman) ने कमाल कर दिया है. पवन सिंह और त्रिधा चौधरी स्टारर न्यू होली सॉन्ग (Holi Song 2021) ‘बबुनी तेरे रंग में’ (Babuni Tere Rang Mein) रिलीज हो गया है. इस गाने पर लोग जमकर प्यार लुटा रहे हैं. गाने में त्रिधा और पवन की बॉन्डिंग भी जबरदस्त लग रही है. यहां देखिए गाना (Babuni Tere Rang Mein Full Song): Also Read - पहली पत्नी नीलम सिंह को याद कर भावुक हुए पवन सिंह, साड़ी-चूड़ियां दानकर मनाई पुण्यतिथि देखें तस्वीरें...

सलीम सुलेमान ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इस होली सॉन्ग को रिलीज किया है. पवन सिंह (Pawan Singh Holi Song 2021) और शार्वी यादव ने इस गाने में अपनी आवाज़ दी है और डॉ सागर ने इसके बोल लिखे है. रिलीज के कुछ घंटो में ही इस गाने को 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख लिया है.

बता दें कि हर होली में पवन सिंह के गाने का क्रेज होता है मगर इस बार इस भोजपुरी स्टार को हिंदी गाने में देखकर हर कोई हैरान हो गया है. आश्रम की बबिता भी पूरे गाने में बेहद खूबसूरत लग रही हैं.