Pawan singh stop bhojpuri film shooting and folded hand when he saw old age women happy women day 2021 power star-फैंस और उनका प्यार किसी भी कलाकार के लिए कितना मायने रखता है, ये सबों को पता है. लेकिन कभी – कभी ऐसे फैंस मोमेंट देखने को मिल जाते हैं, जो कलाकारों के लिए अजीबोगरीब स्थित पैदा कर देते हैं. हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक वाकिये की, जो पावर स्टार पवन सिंह के साथ उनके फ़िल्म के सेट पर देखने को मिली, जिसके बाद पवन सिंह थोड़े असहज हो गए और हाथ तक जोड़ लिया. आखिर ऐसा हुआ क्या कि पवन सिंह को हाथ जोड़ना पड़ गया. Also Read - रोनित रॉय को उस चीज़ की तलाश है जो जिंदगी में बहुत मुश्किल से मिलती है, जैसे...

दरअसल हुआ ये कि पवन सिंह इन दिनों यूपी के प्रतापगढ़ में राम शर्मा फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले बनने वाली एनआरआई निर्माता राम शर्मा की भोजपुरी फ़िल्म 'हमार स्वाभिमान' की शूटिंग कर रहे हैं. इस दौरान उन पर एक एक्शन सिक्वेंस फिल्माया जा रहा था कि अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला फैन सेट पर उनके करीब आ गईं, जहां वे अपना शॉट दे रहे थे. वो महिला फैन उनके पास आकर कहने लगीं कि मैं भी पावर स्टार.

इसके बाद पवन सिंह ने हाथ जोड़ लिए. यह वाकिया सबके लिए चौकाने वाला था कि फ़िल्म के शूट के बीच में ऐसी घटना के बारे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. फिर बाद में क्रू मेंबर ने उस महिला फैंस को वहाँ से दूर किया. तब जाकर फिर से शूटिंग स्टार्ट हो सकी.