'दिल को दिल ही रहने दिया', तलाक के बीच ज्योति ने पवन सिंह पर लुटाया प्यार, एनिवर्सरी की फोटो शेयर कहा-Happy Anniversary

Jyoti Singh-Pawan Singh: भोजपुरी स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह तलाकी की खबरों के लेकर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में उन्होंने अपनी वैडिंग एनिवर्सरी पर पति के साथ एक पुरानी फोटो शेयर की है. 

Published: March 6, 2026 3:14 PM IST
Jyoti Singh-Pawan Singh: भोजपुरी स्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का रिश्ता कुछ वक्त से सुर्खियां बटोर रहा है. दोनों के बीच का मनमुटाव अब तलाक तक जा पहुंचा है. मामला कोर्ट में चल रहा है, जहां पवन सिंह ने तलाक की मांग की है वहीं ज्योति ने कोर्ट से साथ रहने की गुजारिश की है. उनका ये भी कहना है कि अगर होना है तो उन्हें एलिमनी दी जाए.

सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं ज्योति

ज्योति सिंह सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं. उनकी पोस्ट देखकर लगता है कि उनके मन में अभी भी पवन सिंह के लिए प्यार है. इस बात का अंदाजा आप उनके द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर फोटो से लगा सकते हैं. ज्योति ने पवन सिंह के साथ अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की है. जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है- हैप्पी एनिवर्सरी.

ज्योति ने पवन सिंह के लिए की है खास पोस्ट

बता दें, दरअसल, बलिया में 6 मार्च 2018 को पवन सिंह और ज्योति सिंह ने शादी की थी. शादी की आठवीं सालगिरह के मौके पर ज्योति सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक खास पोस्ट शेयर किया. इस पोस्ट में उन्होंने पवन सिंह के साथ एक तस्वीर शेयर की, जिसमें दोनों कपल पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. तस्वीर में दोनों कैमरे की तरफ हल्की मुस्कुराहट के साथ देख रहे हैं.

लोगों ने दी शुभकामनाएं

कानूनी विवाद और तलाक के मामले के बीच ज्योति का ये पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रहा है. ज्योति सिंह की इस पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन भी सामने आने लगे, और उन्हें सालगिरह की शुभकामनाएं दी जाने लगीं.

शादी की सालगिरह मुबारक हो

एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ”शादी की सालगिरह मुबारक हो… आप दोनों के रिश्ते में फिर से सब कुछ ठीक हो जाए.” दूसरे यूजर ने लिखा, ‘भैया और भाभी को हैप्पी एनिवर्सरी… ये रिश्ते को संभालने की अच्छी कोशिश है.” अन्य ने इमोजी के जरिए शादी की सालगिरह की बधाइयां दी.

इससे पहले भी ज्योति ने किया था पोस्ट

ज्योति सिंह ने कुछ वक्त पहले भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर लिखा था- मैंने अपने दिल को बाज़ार नहीं बनाया, इसके साथ ही अपने यूट्यूब चैनल का भी खुलासा कर दिया. ज्योति ने लिखा कि अब वो व्लॉग बनाएंगी. बता दें, इन दिनों पवन सिंह का नाम उनकी को-एक्टर महिमा सिंह से जुड़ रहा है.

गौरतलब है कि पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा के बड़े सितारों में गिने जाते हैं और उनकी निजी जिंदगी भी अक्सर खबरों में बनी रहती है. उनकी और ज्योति सिंह की शादी 2018 में काफी धूमधाम से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों के रिश्ते में तनाव की खबरें सामने आने लगी थीं. बाद में मामला अदालत तक पहुंच गया और दोनों के बीच तलाक का केस चल रहा है.

(इनपुट एजेंसी)

