Also Read - अनुराग कश्यप की बढ़ेंगी मुश्किलें? पायल घोष यौन शोषण मामले में मुंबई पुलिस ने कल पूछताछ के लिए बुलाया

View this post on Instagram

I thank @sharmarekha ma’am the @NCWIndia with the bottom of my heart for standing by me. When some women chose to take sides of a vulture, the organisation stood by me.. #DilSeThankYou 🙏🏼