सोशल मीडिया में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पं. मोतीलाल नेहूरू, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू(Jawaharlal Nehru) के बारे में आपत्ति जनक टिप्पणी करने के बाद एक्ट्रेस पायल रोहतगी राजस्थान की जेल में बंद है. इस बात की जानकारी खुद पायल ने ट्वीट करके दी थी. पायल को जेल में लूट और हत्या के आरोपी महिला कैदियों के साथ रखा गया है. राहत की बात ये है कि उन्हें अपने कपड़े पहनने और टीवी देखने की इजाजत है. इससे पहले सोमवार के अडिशनल चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

Rajasthan: Model & actress Payal Rohatgi who was arrested by Police over her comment on former Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru, has been sent to eight day judicial custody by a local court in Bundi pic.twitter.com/6bFm2onRvG

— ANI (@ANI) December 16, 2019