Pearl V Puri gets bail in alleged rape and molestation case: टीवी के मशहूर एक्टर पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) को आखिरकार जमानत मिल गई है. वह पिछले 11 दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं. बता दें कि वसई सेशन कोर्ट ने जमानत दी है. उनके खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हुई है. उनपर एक नाबालिग लड़की का रेप करने का आरोप है. पर्ल (Pearl V Puri) को 4 जून को पुलिस ने POCSO Act के तहत अरेस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें 14 दिन कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.

इससे पहले एक्टर की दो बार ज़मानत याचिका खारिज हो चुकी है, पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) को पहली बार वसई कोर्ट में 5 तारीख को पेश किया गया था जहां उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी. जिसके बाद उन्हें ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था, इसके बाद पर्ल (Pearl V Puri) ने एक बार फिर जमानत के लिए याचिका लगाई थी जो कि 11 जून की सुनवाई में दोबारा खारीज हो गई थी.

Television Actor #PearlVPuri granted #bail by the Sessions Court in Vasai, 11 days after his arrest under sections of the Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO) and the IPC.

He is accused of raping a co-star's minor daughter in 2019. @PearlpuriV pic.twitter.com/QfJlwZoTNZ

He is accused of raping a co-star’s minor daughter in 2019. @PearlpuriV pic.twitter.com/QfJlwZoTNZ

