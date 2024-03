इस बॉलीवुड हीरो ने South Movie में काम करने के मिनट के हिसाब से चार्ज किए करोड़ों रुपए, लोगों के उड़े होश

Pehchan Kaun: साउथ मवीज़ ने आजकल हिंदी सिनेमा में अपना डंका बजा रखा है. कई बॉलीवुड एक्टर्स ऐसे हैं जो अब साउथ मूवीज़ में नज़र आ रहे हैं. वहीं कई साउथ एक्टर्स भी हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में काम कर रहे हैं. हाल के दिनों में हिंदी सिनेमा के कई ए-लिस्टर एक्टर्स आए हैं, जो साउथ डायरेक्टर्स की फिल्मों में नजर आए हैं. इस लिस्ट में शाहरुख खान, रणबीर कपूर जैसे बॉलीवुड के बेहतरीन सितारों का नाम शामिल है.

सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय बच्चन, रेखा, आलिया भट्ट जैसी कई बॉलीवुड हसीनाएं भी साउथ फिल्मों में अपना जलवा बिखेर चुकी हैं. आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार से मिलवाने जा रहे हैं जिसने साउथ फिल्म में काम करने के लिए एक मिनट के 4 करोड़ रुपये चार्ज किए थे. इतनी बड़ी रकम सुनकर हर कौन हैरान रह गया, लेकिन ये सच है और इस एक्टर का नाम है अजय देवगन.

#AjayDevgn Gets a Remuneration of 35 Crores For 8 Mins Role in #RRR 😳😳😳😳😳pic.twitter.com/151Bdh5i7I

— GetsCinema (@GetsCinema) February 25, 2024