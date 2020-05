नई दिल्ली: कोरोनावायरस की वजह से देशभर में लॉकडाउन है. ऐसे में प्रवासी मज़दूरों को अपने गांव-घर वापस जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. सरकार की कई कोशिशों के बाद भी हज़ारों की तादाद में ये गरीब मज़दूर परेशान हाल हैं. लेकिन इसी बीच बॉलीवुड के एक ऐसे विलन सामने आते हैं जो बीते कई दिनों से लॉकडाउन के बीच इन प्रवासी मज़दूरों को बसों से घर वापस भेजने का काम कर रहे हैं. सोनू सूद (Sonu Sood) के इस नेक काम की सोशल मीडिया पर खूब तारीफ़ हो रही है. कोई रियल हीरो तो कोई बाहुबली जैसे शब्द से उन्हें संबोधित कर रहा है. Also Read - Priyanka Gandhi objected to CM Yogi Statement: प्रवासी कामगारों के कोरोना संक्रमित बयान पर प्रियंका का सीएम योगी से सवाल- आंकड़ों का क्या है आधार...?

सोनू सूद के इस नेक प्रयास से ख़ुश होकर लोगों ने उन्हें सरकार से 'पद्म विभूषण' देने की मांग कर दी. एक व्यक्ति ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा, 'इस महामारी संकट में प्रवासी श्रमिकों के लिए मसीहा बने सोनू सूद को पद्म विभूषण के लिए सरकार से मांग करता हूं.' इस ट्वीट का कई लोगों ने समर्थन किया.

लेकिन इसके जवाब में सोनू सूद ने जो लिखा उसे हर नेक दिल की आवाज़ समझी जानी चाहिए. सोनू ने ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, ‘मेरे द्वारा अपने घर पहुंचने वाले प्रवासी से मिलने वाली हर कॉल मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है. भगवान का शुक्रगुजार हूं कि मुझे ये पुरस्कार हजारों में मिले हैं.’

Every call that I get from a migrant who reaches his home safely is my biggest Award. Thank God I have received these awards in thousands ❣️🙏 https://t.co/0wNyIs3qtF

— sonu sood (@SonuSood) May 24, 2020