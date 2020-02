View this post on Instagram

Bachna ae cheapdon, lo mai aa gayi 💋 . . . . . . . . In @thejodilife , @tribebyamrapali & @silverstreakstore 👗: @shreejarajgopal 💄: @sahithya.shetty 💇🏻‍♀️: @delsimody 📷: @shivamguptaphotography 🖤: @soumya_ameria 💪🏻: @tridevpandey , @zoemodgil , @adito_sen , @dhiraj.bediskar , @yogaindi.rads @raksha.lulla